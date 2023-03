«Dis leur que je suis chaud» : Un joueur du XV de France fait une énorme annonce à Galthié

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A deux jours du choc contre l'Angleterre, Fabien Galthié a dévoilé le XV qu'il alignerait au coup d'envoi du Crunch. Trois changements sont à noter par rapport à la victoire contre l'Ecosse avec notamment le retour de Jonathan Danty qui retrouve lui sa place au centre, au détriment de Yoram Moefana.

Alors que le XV de France affrontera l'Angleterre samedi pour le compte de 4ème journée du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a dévoilé l'équipe qu'il alignerait au coup d'envoi. Et trois changements sont notamment à noter par rapport au XV qui a dominé l'Ecosse. Le troisième-ligne François Cros profite de la blessure d'Anthony Jelonch tandis que le pilier droit Dorian Aldegheri remplace Mohamed Haouas, suspendu. Enfin, Jonathan Danty, qui revient de blessure, reprend sa place au centre. Yoram Moefana débutera donc sur le banc. Un choix que justifie Fabien Galthié.

6 Nations : Avant le Crunch, Fabien Galthié joue au bluff ! https://t.co/51JH3n1Y0g pic.twitter.com/ayIqzZAmc9 — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

«Lundi, il a dit : "Je suis prêt"»

« J'ai croisé Jonathan ce (jeudi) matin. Je lui ai dit que j'étais certain que vous me poseriez une question sur lui. Je lui ai demandé ce que je devais répondre si c'était le cas. Il a répondu : "Il est chaud !" Il a tout dit. Quand on est parti en Australie à l'été 2021, il avait débuté les deux premiers tests. Nous avions prévu de le remettre titulaire pour le troisième. Très vite, il a dit : "Je ne peux pas, je ne peux pas enchaîner un troisième test." Ce n'est pas la première fois qu'il nous avertit sur son état physique. Il y a une confiance. On avance ensemble. Lundi, il a dit : "Je suis prêt". Il a eu une angine en début de semaine... Mercredi, il a dit "ça va". Ce matin il m'a dit : "Dit leur que je suis chaud !" », explique le sélectionneur du XV de France avant de se prononcer sur la titularisation de Dorian Aldegheri.

Galthié s'explique pour Aldegheri