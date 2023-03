XV de France : Galthié a trouvé ses deux armes fatales

Pierrick Levallet

Au sein du XV de France, la concurrence fait rage au poste de demi d’ouverture. Fabien Galthié peut compter sur Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pour tenir cette position sur le terrain. Ces derniers temps, le sélectionneur tricolore a accordé sa confiance au joueur du Stade Toulousain pour débuter les parties. Matthieu Jalibert, lui, bénéficie du rôle de joker de luxe comme il l’a prouvé avec son essai décisif contre l’Italie début février. Fabien Galthié semble d’ailleurs avoir trouvé la stratégie parfaite entre les deux joueurs.

«On sent que Romain Ntamack est le numéro 1»

Interrogé sur la concurrence entre les deux joueurs, Fabien Galthié met l’accent sur les arguments de la stabilité, de l'expérience collective et d'un « Romain (Ntamack) qui a porté l'équipe très, très haut ». L'ancien sélectionneur Marc Lièvremont voit néanmoins qu’il a désigné son numéro un. « Même s'il n'a jamais été affublé du terme, on sent que Romain Ntamack est le numéro 1 à ce poste, et le staff a eu le mérite de rester fidèle à cette ligne de conduite. Comme sélectionneur (entre 2007 et 2011), même si le contexte n'était pas le même en termes de résultats, en souhaitant impliquer l'ensemble des joueurs, notamment sur les matches de préparation à la Coupe du monde (2011) et en faisant tourner régulièrement avant ça, quand il a fallu distribuer les cartes à partir des quarts de finale, il y a eu un peu de crispation. Là, à quelques mois de l'évènement, on sent que c'est clair dans les choix, notamment à l'ouverture, et que ça facilite l'acceptation des statuts » explique-t-il dans les colonnes de L’Equipe .

«Jalibert peut profiter d'une fin de match avec plus d'espaces»

« Romain Ntamack a un autre profil que Matthieu Jalibert et ça les rend complémentaires sur 80 minutes. Romain dégage une sobriété un peu plus au service du jeu collectif, ce qui ne l'empêche pas de coups d'éclat individuels, et une forme de solidité défensive, notamment sur la première heure de jeu où la zone du dix est particulièrement ciblée. Matthieu, par rapport à ses qualités d'attaquant, de prises d'initiatives, est plus intéressant finalement dans ce rôle d'impact-player. Il peut profiter d'une fin de match avec plus d'espaces. Sans oublier sa polyvalence, bien que ponctuelle, avec le poste d'arrière, qui est utile sur un banc à six avants et deux trois quarts-quarts » ajoute Marc Lièvremont.

«Quand il faut aller chercher un essai ou réaliser un exploit à la fin, Matthieu est capable de le faire»