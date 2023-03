XV de France : Fabien Galthié contrarié par ce gros transfert ?

Pierrick Levallet

Indiscutable avec le XV de France il y a un an, Melvyn Jaminet a aujourd'hui perdu sa place dans l'équipe de Fabien Galthié. Son transfert au Stade Toulousain l'été dernier n'y serait d'ailleurs pas pour rien. Il faut dire que le joueur de 23 ans a pris une décision risquée à un an de la Coupe du monde.

Il y a tout juste un an, Melvyn Jaminet était la grande surprise de Fabien Galthié. À 22 ans, l’arrière (qui peut aussi jouer demi d’ouverture) était titulaire indiscutable avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations. Il avait notamment disputé 381 minutes sur 400 possibles. Dans l’esprit de Fabien Galthié, ainsi que de ses adjoints, Melvyn Jaminet avait tout pour devenir le numéro 1 à son poste. Le sélectionneur du XV de France avait été convaincu par les prestations de celui qui évoluait à l’USA Perpignan lors de la virée en Australie en 2021. Mais un an plus tard, sa situation a radicalement changé.

Jaminet s’est tiré une balle dans le pied

Comme le rapporte L’Equipe , Melvyn Jaminet n’a plus connu la moindre sélection depuis le 2 juillet, et la victoire contre le Japon (23-42). Aux yeux de certains, sa décision de rejoindre Toulouse l’été dernier, à un an de la Coupe du monde, était risquée. Depuis qu’il a rejoint le Stade Toulousain, le joueur de 23 ans fait face à une concurrence conséquente. Les mois à venir devraient d’ailleurs être cruciaux pour son avenir.

Nouveau transfert en vue pour Jaminet ?

En attendant, d’autres clubs se tiendraient à l’affût. Plusieurs seraient même venus aux renseignements pour le joueur sous contrat jusqu’en 2025. Toulon apprécierait notamment le profil de Melvyn Jaminet et pourrait être tenté par l’idée de le rapatrier (il y a été formé). L’opération financière s’annonce cependant complexe. Pour le moment, Melvyn Jaminet cherche à s’imposer au Stade Toulousain. Frustré, le joueur de 23 ans entend malgré tout s'accrocher pour retrouver sa place en sélection. À voir s’il parviendra à convaincre Fabien Galthié de le prendre de nouveau avec le XV de France.