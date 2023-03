«Il évolue sur une autre planète» : La star du XV de France le fait halluciner

La rédaction

Le XV de France n’aura pas réussi à rééditer l’exploit de l’an passé lors des 6 nations. Les hommes de Fabien Galthié, qui se sont imposés ce samedi face au Pays de Galles, paient néanmoins leur défaite en février face à l’Irlande, et terminent deuxième du tournoi. Antoine Dupont, symbole de cette nouvelle génération française, avait déjà impressionné un international anglais lorsqu’il évoluait à Castres.

Antoine Dupont est l’un, si ce n’est le meilleur joueur du monde. Le joueur du Stade Toulousain a véritablement révolutionné le poste de demi de mêlée, et forme, avec le demi d’ouverture Romain Ntamack, l’ossature du XV de France, qui a réalisé le Grand Chelem en 2022. Si cette année, les joueurs de l’équipe de France ont buté sur une équipe d’Irlande trop forte pour eux, l’avenir semble radieux, et ce, grâce notamment au joueur passé par Castres entre 2014 et 2017.

« Il ne ressemblait pas à un joueur de rugby », se souvient Danny Care à propos d’Antoine Dupont

Sélectionné à 75 reprises avec le XV de la Rose, le demi de mêlée des Harlequins Danny Care a raconté dans le podcast Offload , sa première rencontre avec Antoine Dupont. « Je me souviendrai toujours de ce jour où les Quins (Harlequins) jouaient sur le terrain de Castres. Cela doit remonter à neuf ou dix ans en arrière (le 24 janvier 2015, ndlr). Avant le match, on a jeté un œil aux Castrais et on a vu le demi de mêlée. Un petit mec, un garçon qui ne semblait pas être au bon endroit. Il ne semblait pas en faire partie, il ne ressemblait pas à un joueur de rugby » .

