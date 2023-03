Rugby : « Si on avait mis 50 points aux Anglais, on serait rentré en Uber jusqu’à Paris ! »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ancien deuxième-ligne du XV de France, Olivier Roumat a savouré avec beaucoup de plaisir la victoire écrasante des Bleus à Twickenham. Même s’il regrette la faiblesse de l’Angleterre, il a apprécié la prestation des Bleus et l’humilité des joueurs français à l’issue du match. Dans les années 90, ça n’aurait pas forcément fini comme ça...

Vous qui n’avez jamais gagné à Twickenham, comment avez-vous vécu cet Angleterre-France samedi dernier ?



Twickenham, c’est d’ailleurs le seul endroit où je n’ai jamais gagné. Cette fois, j’étais devant ma télé avec un groupe de potes, des anciens joueurs pour la plupart. On s’est régalé. C’était une démonstration. La France a été une classe au-dessus de l’Angleterre. Collectivement, tactiquement, dans la puissance de nos avants. On a appuyé là où ça faisait mal. Mais même si la performance de l’équipe de France était très aboutie, même excellente, j’ai rarement vu une équipe d’Angleterre se faire autant secouer. C’est très rare. Je les ai joué plusieurs fois. Ça a toujours été des combats très rudes. Ils ont toujours eu des gros paquets d’avants, organisés, rugueux, combattants, franchiseurs. Et là, ils n’ont jamais pu franchir. Je les ai trouvés d’une faiblesse indigne du standing de l’Angleterre. Ça ne minimise en rien la performance du XV de France, parce qu'au niveau international, c’est très compliqué de mettre 50 points. La performance reste énorme.



Était-ce jouissif pour vous de voir les Bleus gagner de cette façon-là en Angleterre ?



D’abord un côté jouissif parce qu’on a rossé les Anglais. On leur a mis la plus grosse branlée qu’ils n’ont jamais pris contre la France. Mais ensuite, il y avait un peu d’empathie. Ça m’a gêné que nos meilleurs ennemis ne soient pas au niveau pour rivaliser avec nous. J’aurai aimé qu’il y ait match. Qu’on l’emporte, oui, mais que ça ferraille. Un match abouti, serré, qui se joue sur la fin et qu’on gagne. Comme un combat de boxe. Mais avec 27-3 à la mi-temps, il n’y a pas eu match. C’était plié. L'Angleterre s’est délitée complétement. Ils avaient une mêlée qui était faible, des enchaînements devants qui n’avançaient pas, ils ne dominaient pas les collisions dans le “un contre un ”. Derrière, ils étaient d’une fébrilité énorme. Alors qu’ils ont des bons joueurs. Je ne voyais pas à quel endroit ils pouvaient nous prendre.

« C’était vraiment de belles ordures »