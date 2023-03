Humiliée par le XV de France, l’Angleterre sort du silence

Thibault Morlain

D’habitude souveraine à Twickenham face au XV de France, l’Angleterre a cette fois totalement coulé. En effet, le XV de la Rose a été humilié à domicile par les joueurs de Fabien Galthié. Une démonstration qui a bien évidemment fait parler. Et suite à ce fiasco, Marcus Smith, demi d’ouverture de l’Angleterre, a pris la parole.

Pour le XV de France, la victoire à Twickenham a été historique, mais c’est également le cas pour la défaite de l’Angleterre. Pour le XV de la Rose, ça a été un véritable fiasco en témoignent notamment les supporters qui avaient décidé de quitter l’enceinte anglaise plusieurs minutes avant la fin du match. Désormais, de l’autre côté de la Manche, la question est de savoir comment l’Angleterre se relèvera de cette humiliation face au XV de France. Il y a de quoi être inquiet puisque ce n’est ni plus ni moins que l’Irlande, toujours invaincue dans ce Tournoi des 6 Nations et en route pour le Grand Chelem, qui va se présenter sur la route des Anglais dimanche à Dublin.

« Nous traversons une période difficile »

Il va donc falloir se relever de cette claque reçue et après l’humiliation vécue face au XV de France, Marcus Smith s’est exprimé. Dans des propos rapportés par Rugbyrama , le demi d’ouverture de l’Angleterre a alors confié : « Nous traversons une période difficile en ce moment et c'est parfait pour nous. Nous devons nous améliorer rapidement car le défi d'affronter l'Irlande à Dublin sera très grand. Il n'y a qu'une seule façon de faire maintenant et c'est de se lever et de se battre aussi fort que possible et de jouer aussi fort que possible pour le maillot ».

« Nous devons nous resserrer au lieu de nous séparer »