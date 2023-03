XV de France : L'Angleterre a réservé une surprise historique à Galthié

Hugo Chirossel

Bien qu’il ait dit adieu à ses chances de réaliser le Grand Chelem, le XV de France peut encore espérer remporter le Tournoi des 6 Nations. Cela passera par une victoire samedi à Twickenham à l’occasion du Crunch face à l’Angleterre. Steve Borthwick, sélectionneur du XV de la Rose, a d’ailleurs préparé une surprise aux Bleus pour cette rencontre. En effet, pour la première fois depuis 2015, Owen Farrell va débuter sur le banc.

Le XV de France se déplace sur la pelouse de l’Angleterre ce samedi, à l’occasion de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Battus en Irlande le 11 février dernier (32-19), les Français ont d’ores et déjà dit adieu au Grand Chelem, mais conservent l’ambition de remporter le tournoi. Cela passera par une victoire à Twickenham, une rencontre pour laquelle Fabien Galthié a décidé de procéder à trois changements. En ce qui concerne le XV de la Rose, Steve Borthwick a fait un choix fort au moment de choisir ses hommes.

XV de France : Problème pour Galthié, l'OM s'en mêle https://t.co/0DPCGou449 pic.twitter.com/1KUlizeeuG — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« Je pense que la bonne décision est de faire débuter Marcus Smith »

En effet, le sélectionneur de l’Angleterre a décidé de faire débuter son capitaine Owen Farrell sur le banc, qui laissera sa place à Marcus Smith. « Pour ce match, je pense que la bonne décision est de faire débuter Marcus Smith et de le faire jouer en début de match, puis de faire jouer Owen Farrell en fin de match. Je pense que c’est la bonne façon de procéder face à cet adversaire. Comme je le fais toujours, je passe en revue le plan de jeu que nous souhaitons mettre en œuvre. Les tactiques spécifiques que nous souhaitons mettre en œuvre contre l’adversaire et les points fort qu’il possède. Et pour ce match, nous avons décidé de faire cette sélection. C’est le même processus que je fais chaque semaine. Owen a été brillant, comme toujours. Il dirige cette équipe de manière fantastique, quel que soit le rôle qu’il joue et il a été incroyable cette semaine », a expliqué Steve Borthwick en conférence de presse.

Une première depuis 2015

C’est donc le pilier Ellis Genge qui va le suppléer en tant que capitaine. Une décision importante de la part du sélectionneur anglais, qui a pris ses fonctions au mois de décembre dernier. En effet, Owen Farrell (31 ans, 104 sélections), hors blessure, a toujours été titularisé lors d’une rencontre internationale majeure depuis le Mondial 2015 et un match face aux Fidji. Hormis un test contre le Japon en 2018, une rencontre de préparation face au Pays de Galles en 2019 et un match de poule opposant l’Angleterre aux États-Unis en 2019, c’est donc une première en huit ans pour le demi d’ouverture. Depuis le début du tournoi, Owen Farrell tourne à 47% de réussite au pied. Il avait également raté quatre tentatives sur six lors de la victoire face au Pays de Galles (10-20).