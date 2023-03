XV de France : «On ne sait pas ce qu'on va vivre», Galthié craint le pire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du Crunch, Fabien Galthié s'est présenté en conférence de presse afin d'annoncer les ambitions du XV de France. Conscient que les Bleus ne répondent pas aux attentes depuis le début du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur ne tirent pas la sonnette d'alarme, mais reconnaît qu'il ne sait pas à quoi s'attendre en Angleterre.

Battu en Irlande, le XV de France a d'ores-et-déjà dit adieu au Grand Chelem, mais encore espérer remporter le Tournoi des 6 Nations. Pour cela, il faudra absolument s'imposer à Twickenham samedi contre l'Angleterre. Fabien Galthié a décidé de procéder à trois changements par rapport au XV qui avait débuté contre l'Ecosse. Jonathan Danty retrouve sa place au centre au détriment de Yoram Moefana tandis que François Cros et Dorian Aldegheri remplacent respectivement Anthony Jelonch (blessé) et Mohamed Haouas (suspendu). Galthié a d'ailleurs évoqué ses ambitions pour le Crunch.

«On se prépare, mais on ne sait pas ce qu'on va vivre»

« On s'est préparé pour jouer l'Angleterre, toute une nation, tout un stade et des joueurs qui seront portés par tout ça. On va affronter une belle équipe dans son temple. L'Angleterre, c'est toujours particulier, même si l'Irlande est la première nation mondiale. D'ailleurs, la particularité et la marque de notre équipe est d'être opiniâtre. Nous avons la volonté de ne pas lâcher le trophée. On se bat toujours pour accrocher la victoire. On se prépare, mais on ne sait pas ce qu'on va vivre », lance le sélectionneur du XV de France en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«On va beaucoup apprendre dans la construction de notre projet»