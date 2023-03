«Il est cramé» : Inquiétude chez les Bleus, le XV de France réplique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le début du Tournoi des VI Nations, Grégory Alldritt ne se montre pas sous son meilleur jour, amenant certains observateurs à s’inquiéter du niveau affiché par le 3e ligne. L’entraineur des avants William Servat a toutefois défendu son joueur, titulaire ce week-end avec le XV de France pour le choc contre l’Angleterre.

Essentiel chez les Bleus , Grégory Alldritt se montre moins tranchant depuis le début du Tournoi des VI Nations. Le 3e ligne du Stade Rochelais a été remplacé en Italie puis en Irlande, avant d’être contraint de céder sa place contre l’Écosse suite au carton rouge de Mohamed Haouas. Ce samedi, Alldritt débutera le choc en Angleterre samedi (17h45), ce qui ne risque pas de rassurer l’ancien demi-de-mêlée Aubin Hueber, inquiet à son sujet.

« S’il n’y a pas une décision prise entre le XV de France et son club, je ne pense pas qu’il puisse partir à la Coupe du monde »

« Moi, il y en a un qui m’inquiète énormément, c’est Grégory Alldritt. Son entraîneur à La Rochelle, Ronan O’Gara, le fait jouer tous les matchs 80 minutes. Lui, il est cramé, on le sent. S’il n’y a pas une décision prise entre le XV de France et son club, je ne pense pas qu’il puisse partir à la Coupe du monde. Ou alors, il sera vraiment épuisé », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Actu Rugby.

« Il a su se remettre en question et se régénérer »