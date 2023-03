Catastrophe pour le XV de France, il a la solution

Axel Cornic

Cadre indiscutable du Xv de France, Anthony Jelonch s’est gravement blessé au genou face à l’Ecosse et sera absent pour au moins six mois. Certains s’inquiètent déjà pour sa participation à la Coupe du monde, mais au sein du XV de France on reste serein et on semble déjà avoir trouvé son remplaçant au poste de troisième-ligne aile.

Le XV de France s’est remis dans le sens de la marche lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations face à l’Ecosse, mais a tout de même perdu une pièce très importante. Anthony Jelonch s’est en effet blessé aux ligaments croisés du genou et après une opération survenue en tout début de semaine, il devra respecter une convalescence d’au moins six mois.

A cause du XV de France, il a tremblé de peur https://t.co/lewJBEb701 pic.twitter.com/7t3aSFxwUj — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Le gros coup dur avec la blessure de Jelonch

Forcément, tout le monde s’est inquiété pour la Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain avec le choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, à Saint-Denis. Certains se demandent comment les Bleus vont faire ans l’une des références à son poste ces dernières années, qui a activement participé aux succès de l’équipe de Fabien Galthié.

« Je pense que Cros sera très beau en Bleu ce week-end en Angleterre ».