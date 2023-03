C’est l’hécatombe au XV de France !

Arnaud De Kanel

A l'approche de la Coupe du monde qui débutera le 8 septembre prochain, Fabien Galthié et son staff retiennent leur souffle. Le Tournoi des VI Nations montre que la route est encore longue pour ce XV de France mais il est également source de blessure. Les Tricolores sont décimés et l'inquiétude grandit.

Encore en lice pour conserver son titre au Tournoi des VI Nations, le XV de France espère désormais un faux pas de l'Irlande. Victorieux de l'Ecosse dans la douleur, les hommes de Fabien Galthié y ont laissé des plumes. Elément incontournable de ce collectif, Anthony Jelonch s'est gravement blessé au genou. Il est venu rejoindre une infirmerie déjà bien remplie.

Fin de saison pour Jelonch

Anthony Jelonch est apprécié pour sa combativité. Il l'a encore prouvé face à l'Ecosse. Sorti quelques minutes sur protocole commotion, le joueur su Stade Toulousain était revenu sur la pelouse et avait sauvé de justesse un essai écossais. Problème, son genou s'était bloqué lors de ce plaquage spectaculaire. Le guerrier Jelonch avait été contraint de quitter la pelouse sur blessure. Quelques heures après, le verdict tombait : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Opéré avec succès ce lundi, il devrait manquer au minimum 6 mois de compétition et sa participation à la prochaine Coupe du monde est fortement compromise. Fabien Galthié n'avait pas besoin de cela car son groupe est déjà très décimé.

Blessures en cascade au XV de France

Forfait avant même le début du Tournoi des VI Nations, Gabin Villière souffre d'une fracture du péroné et devrait retrouver les terrains que début avril. De son côté, Cameron Woki n'a toujours pas retrouvé la compétition avec le Racing et il devrait revenir après les vacances du Top 14. Jonathan Danty a quant à lui repris goût au terrain avec le Stade Rochelais mais il reste fragile et n'est pas à l'abri d'une rechute, à l'instar du talonneur Pierre Bougarit. Touché aux ligaments fin septembre, Arthur Vincent n'est toujours pas remis sur pieds. Léo Coly est revenu à l'entrainement avec Montpellier mais il a déclaré forfait pour la rencontre face à Clermont. Enfin, Jean-Baptiste Gros n'a pas rejoué même s'il a repris l'entrainement avec le RC Toulon. Il faudra éviter les bobos face à l'Angleterre samedi pour ne pas allonger la liste des blessés. .