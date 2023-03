XV de France : Chambrage ultime, l’humiliation est totale pour l’Angleterre

Axel Cornic

Cela faisait 18 ans que le XV de France n’avait plus connu la victoire dans le Tournoi des 6 Nations sur la pelouse de Twickenham. Les hommes de Fabien Galthié ont mis fin à la malédiction de la meilleure des manières, puisqu’ils ont infligé une véritable déroute à un XV de la Rose (10-53) qui se cherche encore à quelques mois de la Coupe du monde.

C’est un véritable exploit. Le XV de France se cherchait depuis la défaite en Irlande (32-19) et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a trouvé sa meilleure version, en surclassant l’Angleterre dans son antre de Twickenham. Un succès qui n’arrivait plus dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2005...

Une victoire historique

En plus de la victoire, le score a énormément fait parler puisque le XV de France a totalement dominé son adversaire en signant la plus large victoire de son histoire sur l’Angleterre. Ce n’est d’ailleurs pas le seul record à être tombé samedi dernier, puisque cette victoire française est synonyme de record de points encaissés par le XV de la Rose à domicile, mais également la première fois que les Anglais enchainent deux victoires consécutives à Twickenham après le revers face à l'Ecosse (23-29).

