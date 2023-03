«C'est Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane» : La star du XV de France adoubée

Thibault Morlain

Samedi, sur la pelouse de Twickenham, le XV de France a livré un véritable récital contre l'Angleterre. Ça a viré à la démonstration pour les Bleus qui ont impressionné tout au long de la rencontre. Chaque juoeur de Fabien Galthié a été excellent, mais une fois n'est pas coutume, Antoine Dupont a encore fait étalage de tout son talent. De l'autre côté de la Manche, on a été charmé par le demi de mêlée du XV de France.

Pour le XV de France, le déplacement en Angleterre, à Twickenham, ne s'annonçait pas simple. En effet, historiquement, les Bleus ont du mal en terres anglaises. Mais cette fois, ça a tourné à l'humiliation pour le XV de la Rose. En effet, les joueurs de Fabien Galthié ont fait une véritable démonstration avec notamment 7 essais marqués pour s'imposer au final avec 43 points de plus (10-53). A la baguette de ce XV de France, Antoine Dupont a encore livré une masterclass et cela n'a d'ailleurs échappé à personne en Angleterre.

« C'était comme regarder Arnold Schwarzenegger dans Terminator »

Suite à ce match entre l'Angleterre et le XV de France, Matt Dawson, ancien demi de mêlée du XV de la Rose, est revenu sur la performance d'Antoine Dupoint. Et il a été impressionné par le joueur du Stade Toulousain. Rapporté par la BBC , Dawson a lâché : « C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane. Il y a un moment où il était reculé, il s'est retourné et a fait ce magnifique scan du terrain. C'était comme regarder Arnold Schwarzenegger dans Terminator. (...) Il a joué ce petit coup de pied, l'a exécuté parfaitement et la France s'est à nouveau échappée ».

« Il est complètement différent de tout autre demi de mêlée »