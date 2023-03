Le XV de France gifle l’Angleterre, un joueur hallucine

La rédaction

Un match d'anthologie. Voilà ce que les Bleus ont offert aux spectateurs ce samedi lors du 110ème Crunch contre l'Angleterre. Dans un stade de Twickenham maudit pour les Bleus (le dernier succès remontait à 2005 et une victoire 18-17), les hommes de Fabien Galthié ont été un véritable rouleau compresseur, inscrivant sept essais et faisant subir aux Anglais la plus large défaite de leur histoire à domicile (53-10). Et même sur le terrain, difficile d'y croire pour Thibaud Flament, marqueur du deuxième essai des Bleus à la 26ème minute.

L'émotion de Fabien Galthié à la fin du match en disait long sur l'incroyable exploit réalisé par le XV de France. Incapables de gagner en Angleterre depuis 2005, les Bleus ont réussi un exploit majuscule et ont surtout envoyé un sacré message aux autres équipes, à l'approche de la Coupe du monde. Car une telle victoire sur le sol anglais face aux vice-champions du monde en titre a de quoi faire craindre.

« On avait à cœur de faire une belle performance »

Invité dans l'émission Bartoli Time diffusée sur RMC , le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament a évoqué ce match d'anthologie remporté par son équipe : « On s'était donné rendez-vous sur ce match, on avait à coeur de faire une belle performance lors de cette rencontre qui, sur le papier, est compliquée à l'extérieur, avec la statistique de ne pas avoir gagné là-bas depuis 16 ans. C'est pour ça qu'on voulait marquer le coup. Cette semaine, tout le monde était hyper focus. »

Une terrible nouvelle frappe le XV de France après l’exploit en Angleterre https://t.co/n9e4WjKdWs pic.twitter.com/iBWtJ7A348 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« C'était un match magique »