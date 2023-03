«Déplorable» : Il se lâche après le XV de France

La rédaction

Les Anglais étaient forcément déçus après l'incroyable gifle reçue par les Français lors du quatrième match du Tournoi des 6 Nations (10-53). Un score d'autant plus improbable que le XV de France n'avait pas gagné un match à Twickenham depuis 2005. Au passage, les Anglais ont subi la plus large défaite de leur histoire à domicile. Forcément, à la fin d'un tel match, les analyses font mal, comme celle du sélectionneur anglais, Steve Borthwick.

Après sept années sous la houlette d'Eddie Jones, difficile de prendre la place de sélectionneur de l'Angleterre. Surtout que le prédécesseur de Steve Borthwick avait emmené ses hommes jusqu'à la finale de la Coupe du monde, en 2019. Le nouveau sélectionneur débute ses premiers mois à la tête de la sélection avec une débâcle historique face au XV de France, à Twickenham. Pas idéal pour débuter, mais Steve Borthwick est conscient du chantier qui l'attend, avec en ligne de mire la Coupe du monde, cet automne.

« Nous avons joué d'une façon déplorable »

Après le match et la défaite face au XV de France, Steve Borthwick s'est montré dur avec ses hommes tout en ayant conscience du chantier qui l'attend, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Nous sommes très déçus de cette performance. Ça nous peine et ça peine nos supporters… Malgré tout, il faut saluer l’équipe de France pour sa puissance, sa classe… Ce Crunch était un challenge énorme et on le savait. Mais les Bleus ont joué d’une manière exceptionnelle et nous d’une façon déplorable. […] Aujourd’hui, nous savons où nous en sommes. Et nous avons énormément de travail à faire avant de nous rendre en Irlande, le week-end prochain. »

