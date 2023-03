«Je suis dégoûté» : Il craque après l’exploit du XV de France

La rédaction

La défaite historique de l'Angleterre dans son antre de Twickenham, samedi, face aux Français (10-53) lors du Tournoi des 6 Nations va certainement laisser des traces. Jamais l'Angleterre n'avait perdu avec autant d'écart sur son sol. La précédente lourde défaite fut face à l'Afrique du Sud, en 2008 (6-42). Owen Farrell, la légende anglaise qui était remplaçant, a fait part de sa frustration après la défaite.

Cela avait surpris beaucoup de monde. Ce samedi, Owen Farrell était placé sur le banc, et le jeune Marcus Smith débutait en tant que titulaire. Une remplacement qui n'a pas eu les effets escomptés pour le sélectionneur anglais Steve Borthwick puisque Smith n'a jamais semblé en mesure de faire basculer la rencontre face au XV de France (10-53). Rencontre qui laisse un goût amer à l'ouvreur anglais, Owen Farrell.

« Je suis dégoûté »

Dans des propos rapportés par blog-rct.com , Owen Farrell évoque cette terrible défaite, et reste marqué : « Jamais notre équipe ne pouvait s’attendre à perdre comme ça à domicile. Ou à perdre n’importe où comme ça. Le résultat est l’évolution du score sont très décevants pour nous. Ça ne fait jamais plaisir. Beaucoup de personnes dans le vestiaire ont déjà vécu cela dans leur carrière. Mais pas avec le maillot de l’équipe d’Angleterre. Certainement pas avec ce maillot. Je suis dégoûté. Tout le monde était déçu de perdre de cette façon. »

« Nous devons nous améliorer ensemble »