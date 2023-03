Une terrible nouvelle frappe le XV de France après l’exploit en Angleterre

La rédaction

Après sa victoire historique samedi sur la pelouse de Twickenham (53-10), le XV de France espérait un faux pas de l'Irlande qui disputait son quatrième match du Tournoi des 6 Nations ce dimanche en Écosse. En cas de défaite du XV du Trèfle, le classement aurait pu être totalement relancé, et les Bleus pouvaient croire à un sacre. Mais malgré un début de match catastrophique, les Irlandais sont parvenus à venir à bout des Écossais (22-7), confortant leur place de leader.

Interrogé par France 2 après l'exploit en Angleterre, Antoine Dupont avait laissé sous-entendre que les Bleus seraient les premiers supporters de l'Écosse ce dimanche contre l'Irlande. « On a un peu de mal à réaliser en voyant le tableau du score. C'est historique. On est très contents de notre match, du résultat, du contenu. Il faut qu'on savoure avec tous les supporters français. On va être devant la TV demain pour être attentif au résultat (de l'Irlande, ndlr), mais on a joué notre carte à fond. C'est chose faite. » Malheureusement pour le XV de France, Murrayfield s'est montré hermétique aux prières des joueurs tricolores, qui semblaient pourtant avoir été exaucées, au vue des trente premières minutes.

30 minutes irlandaises catastrophiques

Les Irlandais semblaient bien être en train de tomber dans le piège tendu par les Écossais, eux-aussi toujours en course pour la victoire finale. Après une première pénalité transformée par Jonathan Sexton (3-0), les Irlandais ont vu les Écossais mettre du rythme et de l'intensité, jusqu'à encaisser un essai de Huw Jones, transformé par Finn Russell. Les Écossais menaient alors 7-3 et le sort s'acharnait alors sur le XV du Trèfle qui a vu trois cadres de son quinze de départ, Caelan Doris, Dan Sheehan et Iain Henderson avant la demi-heure de jeu.

Le XV de France gifle l’Angleterre, c’est historique https://t.co/egfPQ3pT4t pic.twitter.com/CHBkl8i2GF — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Avant le rebond

Mais les Irlandais ont continué leur marche avant, marquant un essai à la 28ème minute de jeu par Mack Hansen. 8-7, ça sera le score à la pause et les Écossais ne mettront plus un seul point du match. En seconde période, les Irlandais marquent deux essais transformés en trois minutes pour s'offrir un matelas confortable en menant 22-7. Le score ne bougera plus et la seule ombre au tableau pour les Irlandais fut de ne pas avoir réussi à marquer un quatrième essai, synonyme de bonus offensif. Les Irlandais, pour faire le Grand Chelem qui leur échappe depuis 2018, devront donc battre les Anglais, chez eux, à l'Aviva Stadium. Pour les Français, seule une victoire face aux Pays de Galles au Stade de France puis un soutien sans faille pour les Anglais pourront leur permettre de remporter ce Tournoi des 6 Nations pour la 2ème fois d'affilée. Cela s'annonce désormais très compliqué...