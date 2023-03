La presse anglaise hallucine pour le XV de France

Thibault Morlain

C’est une rencontre qui devrait rester un certain temps dans l’histoire des matchs entre le XV de France et l’Angleterre. Alors que Twickenham était quasiment une forteresse imprenable pour les Bleus, les hommes de Fabien Galthié se sont amusés ce samedi face au XV de la Rose. Alors que cela a viré à l’humiliation, ce dimanche, la presse anglaise n’en revient pas de ce qui est arrivé.

Pour continuer à rêver de remporter le Tournoi des 6 Nations, le XV de France devait s’imposer ce samedi en Angleterre. Alors que la mission ne s’annonçait pas si simple à Twickenham, les Bleus l’ont emporté. Et de quelle manière. Le XV de la Rose s’est pris une énorme gifle à domicile (10-53). Une déroute hallucinante qui a donné lieu à des images qu’on a très rarement vues comme celles des spectateurs quittant Twickenham à 10 minutes de la fin de la rencontre.

«Tout peut arriver», Galthié croit au miracle pour le XV de France https://t.co/mK3Zv3XzN4 pic.twitter.com/wlO7G78pIZ — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Le XV de France en plein bonheur

Cette victoire du XV de France a marqué les esprits. D’ailleurs, après la rencontre, Fabien Galthié était en plein rêve : « Il y a beaucoup de joie, de plaisir et d'émotions... C'est émouvant quand on connaît ce lieu (Twickenham), ce stade mythique, la difficulté d'y gagner. (…) J’aurais pu imaginer ça dans mes rêves les plus fous ? Non, jamais. Mais quand on vient à Twickenham, on ne rêve pas. J'ai tout connu ici, j'adore venir ici. C'est ce que j'ai dit aux joueurs avant le match : quand tu joues au rugby et que tu joues à Twickenham, tu valides tout ce que tu fais dans ce sport depuis que tout est petit. Quand vous venez là, c'est mythique. Ce stade récompense la bravoure, les équipes qui se livrent collectivement et aujourd'hui on a été braves, engagés, déterminés, conquérants et on savait pourquoi on était là ».

L’Angleterre vit un cauchemar