XV de France : L’incroyable coup de poker de Fabien Galthié !

Pierrick Levallet

Pour affronter l’Italie ce dimanche, Fabien Galthié a prévu plusieurs changements pour épauler Antoine Dupont au XV de France. Le sélectionneur des Bleus aurait notamment décidé d’écarter Matthieu Jalibert et Damian Penaud. Il aurait également prévu de tenter un pari assez inattendu avec son banc, en ne prenant qu’un seul trois-quarts.

Fabien Galthié a écarté Matthieu Jalibert et Damian Penaud, décevants lors du Crunch le 8 février dernier. Thomas Ramos devrait ainsi être placé en numéro 10. Mais Fabien Galthié aurait également prévu de prendre un pari assez incroyable avec son banc des remplaçants.

Un gros pari de Fabien Galthié avec son banc ?

D’après les informations du Figaro, le staff du XV de France envisagerait sérieusement l’idée de prendre sept avants et un seul trois-quarts, l’expérimenté demi de mêlée de l’UBB Maxime Lucu. Cette option à la sud-africaine (7-1) ne serait pas à exclure, mais traduirait une certaine crainte face au pack italien. Ce choix a notamment fait bondir certains observateurs. Le staff du XV de France n’aurait donc pas encore tranché, et étudierait plusieurs autres solutions dans ce secteur.

«Un traitement de faveur» pour Antoine Dupont ?

Reste maintenant à voir quels autres changements Fabien Galthié aura prévu. Vincent Moscato n’avait en tout cas pas hésité à inviter le sélectionneur du XV de France à ne plus considérer Antoine Dupont comme intouchable. « Ce n’est pas la première fois qu’un demi-de-mêlée passe à l’ouverture. On se souvient de Morgan Parra à la Coupe du monde en 2011. Ce sont des postes voisins. Le fait qu’il soit moins bon en 10, c’est logique. Antoine Dupont est bon à son poste, il faut arrêter de vouloir le faire jouer à tous les postes. Là où il est merveilleux, c’est en numéro 9. Je préférerais qu’on le sorte à la 70ème pour faire rentrer Le Garrec. Ce n’est pas non plus lui faire injure. A se demander s’il n y a pas un traitement de faveur » confiait-il il y a quelques jours.