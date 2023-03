«Tout peut arriver», Galthié croit au miracle pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Grâce à son succès bonifié en Angleterre, le XV de France garde l'espoir de conserver son titre. Les Bleus ne feront pas le Grand Chelem puisqu'ils ont chuté en Irlande, mais ils comptent bien remporter ce Tournoi des VI Nations. Pour cela, l'Ecosse devra battre les Irlandais. Si cela parait compliqué, Fabien Galthié y croit.

Il n'y aura pas de Grand Chelem comme l'année passée pour le XV de France au Tournoi des VI Nations, mais rien n'est joué encore. Après leur victoire historique à Twickenham (52-10), les hommes de Fabien Galthié n'ont plus qu'à espérer un faux pas de l'Irlande contre l'Ecosse ce dimanche. Cela résulte d'un miracle tant le XV du Trèfle écrase tout sur son passage ces derniers temps. Malgré tout, le sélectionneur du XV de France ne perd pas espoir.

«On n’a pas encore lâché le trophée»

Fabien Galthié et ses hommes maintiennent le cap après ce succès en Angleterre et peuvent encore prétendre à conserver leur titre au Tournoi des VI Nations. « On n’a pas encore lâché le trophée. Ce soir, on rentre à l’hôtel et on boit une bière. Notre ojectif reste de gagner la coméptition. Plus tard, il y aura la suite, la prochaine compétition, la Coupe du monde, que l’on a en ligne de mire depuis quatre ans. On est une jeune équipe mais on progresse. On peut monter le curseur dans de nombreux secteurs », a prévenu le sélectionneur en conférence de presse dans des propos rapportés par Rugbyrama . Désormais, l'Ecosse aura la lourde tâche de faire tomber l'Irlande.

«Une très belle équipe d’Ecosse»