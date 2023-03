Le XV de France humilie l’Angleterre, Galthié craque

Arnaud De Kanel

Victorieux face l'Angleterre (53-10) après un match historique à Twickenham ce samedi après-midi, le XV de France a régalé. Et cette performance d'anthologie des coéquipiers d'Antoine Dupont aura eu raison du sang-froid habituel de Fabien Galthié. Le sélectionneur n'a pas pu retenir ses larmes au moment de commenter la prestation de son équipe.

Quelle démonstration ! Le XV de France a surclassé l'Angleterre à Twickenham, l'antre du rugby mondial. Emmenés par un Thomas Ramos en feu, les hommes de Fabien Galthié ont marqué l'histoire ce samedi après-midi et ont surtout mis fin à 18 ans de déplacement chez leur rival sans la moindre victoire. L'émotion était palpable au coup de sifflet final. De passage au micro de France 2 pour revenir sur la rencontre, Fabien Galthié a tenté tant bien que mal de retenir ses larmes, en vain. Le sélectionneur du XV de France était très ému.

🏉 #SixNations | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚡️🇫🇷 L'émotion immense de Fabien Galthié après cette performance majuscule des Bleus ! #ANGFRA pic.twitter.com/wJYl8c4WBJ — francetvsport (@francetvsport) March 11, 2023

Galthié fond en larmes

Submergé par l'émotion, Fabien Galthié a lâché quelques larmes après la victoire du XV de France. « Ça fait longtemps que je viens ici, on s'en rend compte... C'est très émouvant. On a joué juste, comme on voulait jouer. On voulait faire ça. On ne savait pas comment, mais on voulait le faire. Le lieu, le contexte... Ce n'est pas le hasard. On travaille depuis quatre ans avec les joueurs. Au début du Tournoi, on n'était pas satisfaits, mais on était dans le vrai. Les joueurs voulaient faire quelque chose. On a su sortir le match. (...) Les joueurs, le staff, la fédération française de rugby, tous les gens qui nous ont aidés à être là aujourd'hui... J'ai une pensée pour eux », a-t-il lâché au micro de France 2, les larmes aux yeux et la voix pleine de sanglots.

«Je voudrais aussi rendre hommage à cette équipe d'Angleterre»