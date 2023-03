6 Nations : Grâce à Galthié, le XV de France se prépare à un exploit retentissant

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2019, Fabien Galthié a aidé le XV de France à abattre plusieurs barrières, en l’imposant comme l’une des meilleures équipes des dernières années. Avec lui à sa tête, les Français sont en effet revenus gagner en Irlande, au Pays de Galles ou encore en Ecosse et désormais ils pourraient réitérer l’exploit en Angleterre, avec Twickenham qui n’est plus tombé depuis 2005 en match officiel.

Il ne reste plus que quelques heures avant l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison de rugby. Le match entre la France et l’Angleterre est en effet un choc très attendu chaque année, mais cette fois-ci il revêt une importance spéciale à seulement quelques mois de la Coupe du monde.

Angleterre/France, le Clasico du rugby https://t.co/2w03rbSxK9 pic.twitter.com/73ooY14Miq — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Un choc légèrement à l’avantage de la France ?

Une victoire à Twickenham, permettrait également au XV de France d’espérer encore remporter le Tournoi des 6 Nations, même si l’Irlande semble s’avancer vers un Grand Chelem. Et c’est une Angleterre assez fébrile qui attend les Bleus , avec Eddie Jones qui a été démis de ses fonctions et remplacé par un Steve Borthwick qui peine à relancer la machine. Il faudra pourtant se méfier de la bête blessée...

Twickenham n’est plus tombé depuis 2005

Car il ne faut pas oublier que le XV de France ne s’est plus imposé à Twickenham depuis une éternité ! Car si la dernière victoire date d'un match de préparation à la Coupe du monde, il faut remonter à 2005 pour retrouver une victoire française dans le temple du rugby anglais dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Ce jour-là, le XV de la Rose a plié face au pied de Dimitri Yachvili, auteur de tous les points tricolores (18-17).

Galthié, l’homme des exploits