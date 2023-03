Exploit face à l'Angleterre, la star du XV de France jubile

Arnaud De Kanel

Ce samedi à Twickenham, le XV de France a réalisé un véritable exploit en infligeant à l'Angleterre la plus grosse défaite de son histoire à domicile, la troisième plus grosse de son histoire globale. Une prestation dont se réjouit notamment Antoine Dupont. Celui qu'on surnomme le Ministre de l'Intérieur n'a pas boudé son plaisir de battre le rival historique.

Le XV de France est entré dans l'histoire samedi en infligeant à l'Angleterre la plus grosse défaite de son histoire à Twickenham, dans l'antre du rugby mondial. Chaque victoire contre le rival se savoure, celle-là encore plus. La star des Bleus Antoine Dupont est très fier de cette prestation.

La presse anglaise hallucine pour le XV de France https://t.co/Gq4B7gDmgx pic.twitter.com/9rUS1eE2sF — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«On peut être très fiers de ce qu'on a réalisé»

Présent en conférence de presse après avoir humilié l'Angleterre, Antoine Dupont a félicité ses coéquipiers. « Je ne suis pas sûr qu'on réalise ce soir la chose qu'on a faite. Ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. De l'intérieur, c'est toujours plus dur de prendre du recul. Même si nous sommes conscients que c'est une grande victoire. C'est difficile de gagner ici. Alors, quand on voit le score, on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé. C'est très rare de voir une victoire ici, alors un résultat pareil... Nous sommes fiers de ce que l'on a fait mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Quand nous sommes venus ici il y a quatre ans, nous avions pris trente points après trente minutes, nous baissions tous la tête à la mi-temps et nous ne voulions pas ressortir du vestiaire. Il faut s'en souvenir pour rester humble et savoir en profiter aujourd'hui », a-t-il confié.

«Ce n'est qu'une étape de plus»