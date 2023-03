Le XV de France gifle l’Angleterre, c’est historique

Thibault Morlain

Ce samedi, le XV de France se déplaçait à Twickenham pour défier l’Angleterre, un stade où les Bleus ne s’étaient plus imposés depuis 2005 et où ils n’ont réussi à gagner qu’à 11 reprises depuis 1911. Mais voilà que le compteur est aujourd’hui passer à 12. En effet, les hommes de Fabien Galthié ont fait chuter le XV de la Rose. Et de quelle manière. Une victoire qui a viré à l’humiliation (10-53) et qui restera longtemps dans l’histoire.

Quelle démonstration ! Face à l’Angleterre, le XV de France a régalé ses supporters venus à Twickenham. En effet, les joueurs de Fabien Galthié ont humilié les Anglais dans une rencontre exceptionnelle et spectaculaire. Forcément, après la rencontre, les rangs français étaient euphoriques et il y avait de quoi puisque cette victoire XV de France contre le XV de la Rose est tout simplement historique.

«Tout peut arriver», Galthié croit au miracle pour le XV de France https://t.co/mK3Zv3XzN4 pic.twitter.com/wlO7G78pIZ — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Un écart record pour le XV de France

On se souviendra longtemps de cette victoire du XV de France contre l’Angleterre. Et pour cause… De nombreux records ont été battus à l’occasion de cette rencontre. Tout d’abord : l’écart entre les Anglais et les Français. Les Bleus se sont imposés (10-53) et cet avantage de +43 est tout simplement le plus important pour la France en Angleterre. Le précédent record n’était que de +8 avec une victoire 3-11 en 1951.

Le festival offensif des Bleus

Le XV de France n’a donc laissé aucune chance au XV de la Rose et a enchainé les essais. Au total, les joueurs de Fabien Galthié sont allés dans l’en-but à 7 reprises par l’intermédiaire de Thomas Ramos, Thibaud Flament (à deux reprises), Charles Ollivon (à deux reprises) et Damien Penaud (à deux reprises). 7 essais, c’est tout simplement un record pour le XV de France contre l’Angleterre, de même que le nombre de points marqués (53).

L’Angleterre a coulé à Twickenham

Une victoire historique pour le XV de France, mais une défaite historique également pour l’Angleterre. En effet, ce revers est tout simplement le plus important connu par les Britanniques à Twickenham. Jamais ils n’avaient encaissé plus de 50 points à domicile. C’est désormais chose faite. De plus, avec cette défaite contre le XV de France, l’Angleterre perd pour la première fois à deux reprises à Twickenham durant le Tournoi des 6 Nations.