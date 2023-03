Les Bleus peuvent-ils encore gagner le Tournoi des 6 Nations ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La victoire de l’Irlande en Ecosse (7-22) permet au XV du Trèfle d’espérer un Grand Chelem s’ils battent l’Angleterre samedi prochain. Techniquement, le XV de France peut encore espérer conserver son titre. Mais l’espoir est mince.

Samedi soir prochain, à l’issue de leur match face aux Pays de Galles (15h45), les Bleus auront terminé leur Tournoi mais ne sauront pas encore s’ils ont réussi à conserver leur couronne. La faute à la programmation des matchs qui obligent le XV de France à jouer contre les Gallois à 15h45 alors que la rencontre entre l’Irlande et l’Angleterre à Dublin ne débute qu’à 18h00. Evidemment, avec son succès en Ecosse, l’Irlande est presque quasi-assurée de gagner le Tournoi et de réaliser le Grand Chelem. Et ce même si les hommes d’Andy Farrell reviennent d’Edimbourg sans avoir glané le bonus offensif. Mais comment les Irlandais pourraient-ils perdre chez eux contre une si faible équipe d’Angleterre ?

Quelles conditions pour gagner le Tournoi ?

Pour que les Bleus remportent le Tournoi, il faudrait donc que les Anglais réussissent l’exploit de s’imposer à Dublin, et que les Français gagnent avec le bonus offensif contre le Pays de Galles. Reste à savoir si les Irlandais obtiennent un bonus défensif ou non. S’ils l’obtiennent, il faudrait alors que les Bleus l’emportent avec une différence de points conséquente, et qui leur permette de passer devant les Irlandais au goal-average. Car comme l’indique la règle dans le Tournoi, “ Si deux ou plusieurs équipes terminent le championnat avec le même nombre de points, le gagnant est décidé sur la différence de match-points (soustraction des match-points ‘contre’ et match-points ‘pour’ dans tous les matchs de championnat). S’il n’y a toujours pas de vainqueur, le trophée est assigné à l’équipe qui a marqué le plus d’essais pendant le championnat. Si après tout cela un gagnant ne peut toujours pas être décidé alors le championnat est partagé entre les équipes ’. A l’issue de la quatrième journée, la France est dépassée de 20 “match-points” par l’Irlande. Autre donné à prendre en compte, la possibilité d’un double bonus des Irlandais : bonus offensif + bonus défensif. Ce qui est techniquement possible puisque dans le Tournoi comme en Coupe d’Europe le bonus offensif est attribué automatiquement à une équipe qui marque 4 essais, quel que soit le nombre d’essais de l’adversaire. Dans ce cas, un double bonus des Irlandais serait défavorable aux Bleus .

L’Irlande logiquement

Mais loin des vicieux calculs, la réalité veut que l’Irlande soit actuellement au-dessus du lot et mérite le titre qu’elle devrait glaner dès samedi prochain. Car il est bien difficile d’imaginer une équipe d’Angleterre à terre, se relever assez rapidement pour venir contre-carrer les projets d’une équipe d’Irlande à qui tout réussit. Et le Tournoi 2023 proposera finalement un classement qui respecte assez fidèlement la hiérarchie actuelle du rugby européen. L’Irlande vainqueur, la France dauphin, l’Ecosse troisième. Logique au regard du calendrier d’une année impair. L’Angleterre et le Pays de Galles recevant le rappel à l’ordre nécessaire à quelques mois d’une échéance mondiale. C’est ainsi que le bilan devrait s’écrire à partir de samedi soir. A moins d’une grosse surprise...