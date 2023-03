Le XV de France prépare une terrible vengeance

Thibault Morlain

Malgré la démonstration du XV de France en Angleterre, ce Tournoi des 6 Nations pourrait tout de même avoir une saveur amère au final. En effet, l'Irlande se dirige tout droit vers un Grand Chelem et le sacre, reprennant ainsi la couronne aux Bleus. Le XV du Trèfle avait réussi à faire tomber le XV de France il y a quelques semaines. Une défaite qui reste dans les mémoires des joueurs de Fabien Galthié qui entendent prendre rapidement leur revanche.

Après avoir réalisé le Grand Chelem l'année dernière lors du Tournoi des 6 Nations, le XV de France ne répètera pas le même exploit. En effet, en 2023, les hommes de Fabien Galthié ont connu la défaite. C'était du côté de Dublin que les Bleus se sont inclinés dans un choc face à l'Irlande, qui opposait alors la 1ère nation mondiale à la deuxième. Et c'est donc le numéro 1, le XV du Trèfle, qui s'est imposé (32-19). Un revers que le XV de France entend vite effacer, souhaitant prochainement prendre sa revanche sur l'Irlande. Cela pourrait d'ailleurs vite arriver. En effet, les deux nations pourraient bien se retrouver lors de la Coupe du monde en France, que ce soit en quart de finale ou bien en demi finale.

« On les recroisera certainement dans pas longtemps »

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , Thomas Ramos, arrière du XV de France, est revenu sur cette défaite en Irlande et cette volonté de prendre sa revanche. « Perdre des matchs, on n'aime pas ça. On était tombés sur une grosse équipe ce jour-là. La première nation mondiale contre la deuxième. On voulait montrer qu'on était les meilleurs. On a perdu, mais on les recroisera certainement dans pas longtemps, donc il faudra se servir de ce match pour ne pas commettre les erreurs », a lâché le joueur de Fabien Galthié.

La Nouvelle-Zélande ou encore l'Italie avant l'Irlande ?

Rendez-vous maintenant à la Coupe du monde pour le XV de France et l'Irlande ? Avant de retrouver le XV du Trèfle en quart de finale ou en demi-finale, il faudra d'abord sortir de la poule pour les joueurs de Fabien Galthié. Ça va d'ailleurs débuter par un match d'ouverture de gala face à La Nouvelle-Zélande. C'est ensuite l'Uruguay qui se dressera sur la route du XV de France, puis la Namibie et enfin l'Italie. Affaire à suivre...