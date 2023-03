XV de France : Galthié prépare un incroyable retour, «c’est un extraterrestre»

La rédaction

Après avoir écrasé l’Angleterre à Twickenham (10-53), le XV de France accueillera le Pays de Galles ce samedi au Stade de France, pour sa dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations. Suspendu contre l’Écosse et le XV de la Rose, Uini Atonio va faire son retour face aux Gallois. Connu pour son physique impressionnant et sa faculté à revenir rapidement de blessure, Philippe Gardent estime que c’est un « extraterrestre ».

Après la raclée en Angleterre, le XV de France vise un nouvel exploit https://t.co/kYHEwXzWia pic.twitter.com/RSlUB3EawX — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Peut-être que j’ai des os de grizzli ! »

Celui que Fabien Galthié a décrit comme étant le meilleur pilier droit du monde est également connu comme un athlète hors norme, avec une faculté de récupération assez impressionnante. « Peut-être que j’ai des os de grizzli ! », a confié Uini Atonio à ce sujet, dans un entretien accordé à RMC Sport . « Peut-être parce que je prie tous les jours ? Je suis content, tant mieux que ce soit comme ça. Pour certains, c’est plus long que prévu, c’est frustrant. Déjà, je n’aime pas ne pas jouer le week-end, j’ai l’impression de ne servir à rien. Du coup, il y a un côté mental. Mentalement, j’essaye toujours d’être apte à jouer . »

« C’est juste que c’est un extraterrestre, c’est Uini Atonio ! »