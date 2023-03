Le XV de France humilie l'Angleterre, il jubile encore

La rédaction

La victoire du XV de France à Twickenham, face à l'Angleterre (53-10) était historique. Historique de part la rivalité entre les deux pays depuis des siècles mais aussi historique car cette victoire française fut la première depuis 2005 sur le sol anglais en plus d'avoir fait subir aux Anglais la plus lourde défaite de leur histoire à domicile. Cela valait bien une fête, et Thibaud Flament a expliqué le déroulé de cette soirée.

On le sait, les soirées de rugby sont souvent intenses. Après la victoire des Bleus face à l'Angleterre, ça n'a pas dû déroger à la règle. Le deuxième ligne du XV de France, Thibaud Flament, marqueur de deux essais à Twickenham, est revenu sur cette victoire et sur le temps nécessaire qu'il a fallu pour réaliser cet exploit.

« On a franchi une belle marche »

Dans une interview accordée au Midi Olympique , le deuxième ligne de l'équipe de France de rugby, Thibaud Flament est revenu sur le match face aux Anglais tout en expliquant pourquoi il n'y a pas eu tant d'effusion que ça lors du coup de sifflet final : « Vous savez, on nous entraîne à être froid sur le terrain, à toujours être dans la maîtrise, à ne pas être trop "latin" quand les matchs tournent en notre faveur. Justement pour éviter de craquer avant la fin des rencontres. Pour éviter de se dire : "Ça y est, c’est bon, on a gagné. On s’en fout si on prend des essais." Le staff nous prépare vraiment à ne pas être submergé par les émotions. À rester le plus pragmatique possible. Et puis, ce match n‘était pas le dernier de la compétition. On a franchi une belle marche, mais nous ne sommes pas arrivés en haut de l’escalier. »

« On en a bien profité durant la soirée qui a suivi »