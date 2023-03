Le XV de France veut gagner le Tournoi, la dernière folie de Galthié

Axel Cornic

Après l’immense victoire en Angleterre (53-10), le XV de France s’apprête à accueillir le Pays de Galles au Stade de France pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre qui va peut-être voir Fabien Galthié tenter un dernier coup de poker, à seulement quelques mois de la Coupe du monde en France.

Après plus d’un mois de compétition, nous arrivons à l’épilogue de ce Tournoi des 6 Nations 2023, au cours duquel le XV de France aura connu du bon et du moins bon. Le visage montré lors des trois premières journées n’a pas vraiment été rassurant avec notamment une large défaite en Irlande (32-19), mais tout a été effacé par l’historique correction infligée au XV de la Rose dans son antre de Twickenham, plus grand succès tricolore en terre anglaise.

Uini Atonio fait son retour face au Pays de Galles

Il faudra désormais essayer de bien termine le Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles, puisque si le XV de France ne peut plus remporter le Grand Chelem le titre final est toujours accessible, bien que compliqué. Pour cette dernière rencontre, Fabien Galthié pourra compter sur le retour de suspension d’Uini Atonio au poste de pilier droit. C’est pourtant un autre cadre du pack d’avants qui va manquer, puisque Paul Willemse a dû quitter Marcoussis à cause d’une douleur à l’ischio-jambier.

Charles Ollivon pourrait bien être aligné en deuxième-ligne