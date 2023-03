«Ne nous emballons pas», il calme le XV de France

Arnaud De Kanel

Dans une après-midi bien morose pour les Anglais, le XV de France a humilié le XV de la Rose à Twickenham. Une raclée historique qui promet de belles choses aux hommes de Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde qui débutera en septembre prochain. Imanol Harinordoquy préfère tempérer et insister sur le niveau affligeant des joueurs anglais.

Le XV de France est sur un petit nuage depuis samedi et la claque historique infligée à l'Angleterre. Tous les violons s'accordent pour que la suite soit encore meilleure pour les Bleus avec comme objectif principal la Coupe du monde en septembre prochain. Imanol Harinordoquy n'enlève en rien la performance historique des hommes de Fabien Galthié, mais il souligne avant tout le manque d'adversité. En effet, les Anglais ne connaissent pas la période la plus faste de leur histoire et c'est sans doute pour cela qu'ils ont coulé face aux assauts à répétition de ce lui qu'on surnomme le Ministre de l'Intérieur , Antoine Dupont.

Galthié fait une révélation, il a eu peur de «passer pour un c**» avec le XV de France https://t.co/O6uAJiKpk7 pic.twitter.com/UUmQYOlFwq — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

«Une des plus faibles équipes d’Angleterre que j’ai pu voir»

Au lendemain de la victoire du XV de France, Imanol Harinordoquy s'est livré dans les colonnes du Midi Olympique . « Les Anglais ont vraiment été catastrophiques. C’est une des plus faibles équipes d’Angleterre que j’ai pu voir. J’ai vu dans les tribunes des supporters dépités du niveau de leur équipe. Il n’y avait aucune opposition face au XV de France. Ils n’ont laissé aucune chance aux Anglais qui, pour le coup, ne sont pas descendus du bus (rires). Cette victoire à Twickenham est historique de par l’ampleur du score. Mais on n’a pas mis 50 points à une grande équipe d’Angleterre. Ne nous emballons pas, restons mesurés », estime l'ancien troisième ligne.

«Même l’Italie a posé plus de difficultés»