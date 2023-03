C’est annoncé, il va «exploser» un énorme record du XV de France

Thibault Morlain

Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France n’en finit plus d’impressionner. Alors que les regards se tournent surtout vers Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack, d’autres joueurs flambent également avec les Bleus. C’est notamment le cas de Damien Penaud, auteur de deux essais contre l’Angleterre. D’ailleurs, un énorme record pourrait bien attendre l’ailier de Clermont.

A Twickenham, le XV de France a livré un véritable récital face à l’Angleterre. Une large victoire (10-53) avec notamment 7 essais marqués par les Bleus. Damien Penaud a lui réussi à trouver à deux reprises le chemin de l’en-but, contribuant ainsi à la très belle victoire des hommes de Fabien Galthié. Le voilà désormais aujourd’hui avec 24 essais en 41 sélections. Et à seulement 28 ans, Penaud a encore de belles années devant lui, de quoi donc lui laisser du temps pour se rapprocher et pourquoi battre le record du nombre d’essais avec le XV de France. Aujourd’hui, le joueur de Clermont est 8ème quand Serge Blanco caracole en tête avec 38 essais.

XV de France : Galthié évite une catastrophe, ça devient une habitude https://t.co/wdeTLCus8c pic.twitter.com/wJNP2Dt3Qo — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« Il va exploser le record »

Damien Penaud n’est donc pas loin de Serge Blanco et Philippe Sella en est convaincu, ce record sera bientôt détenu par l’actuel joueur du XV de France. A l’occasion d’un entretien accordé à Actu Rugby , il a assuré : « Il y a de fortes chances que cette marque tombe rapidement et que Penaud aille bien au-delà. S’il reste sur ses standards actuels, il va même exploser le record de Blanco ».

« C’est un véritable magicien »