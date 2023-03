«Il est injouable» : La star du XV de France le fait halluciner

La rédaction

Le match parfait de l'équipe de France à Twickenham face à l'Angleterre (53-10) samedi va rester dans les annales. La performance collective, mais également les prestations des joueurs sur le plan individuel ont été monstrueuses, et ont grandement participé à l'humiliation subie par l'Angleterre. Et un ancien international français, Guy Accoceberry, a voulu évoquer la prestation de la star et capitaine du XV de France : Antoine Dupont.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, n'était plus aussi étincelant qu'auparavant. Pourtant, à Twickenham, le capitaine du XV de France a livré une partition quasi-parfaite, faisant partie des meilleurs joueurs sur le terrain. C'est du moins l'avis de Guy Accoceberry, qui a accordé une interview au quotidien Sud Ouest .

« Il est injouable »

Pour Guy Accoceberry, Antoine Dupont a réalisé le match parfait : « Depuis le début du tournoi, on disait qu’Antoine Dupont était moins bien parce qu’il ne faisait plus systématiquement 50 mètres avec le ballon. Mais je pense qu’il évoluait avec l’état d’esprit d’être un peu plus dans l’organisation, la volonté de faire jouer les autres. Il est monté progressivement en puissance. Quand il a un paquet d’avants qui n’avance pas trop, il s’en sort plutôt bien mais quand il a un paquet d’avants qui lamine son adversaire comme cela a été le cas contre l’Angleterre, là, il est injouable. Samedi il a été exceptionnel. Même dans un registre qui n’est pas forcément le plus naturel pour lui, c’est-à-dire distribuer, faire jouer les autres, faire les bons choix . »

« On va s'en rappeler pendant un moment »