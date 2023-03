«Quelques sueurs froides», il a imaginé le pire avec le XV de France

Thibault Morlain

Face à l'Angleterre, Jonathan Danty a signé son grand retour avec le XV de France. Et le joueur de La Rochelle s'est montré à la hauteur, prouvant à quel point il est important dans le groupe de Fabien Galthié. Sans surprise, on devrait donc voir Danty avec les Bleus à la Coupe du monde. De son côté, le centre avait envisagé le pire à ce propos étant donné sa récente blessure au genou.

Début janvier, Jonathan Danty était victime d'une blessure au genou. L'inquiétude était alors immense pour le centre de La Rochelle et cadre du XV de France de Fabien Galthié. Alors qu'on craignait une blessure au ligament croisé, les examens ont finalement été rassurants. Danty n'a pas eu besoin de passer par la case opération et voilà qu'il a déjà fait son retour sur les terrains. Réapparu dernièrement avec La Rochelle, il a retrouvé le XV de France ce samedi face à l'Angleterre. Un retour XXL puisque Jonathan Danty a été impressionnant sur la pelouse de Twickenham.

« J'ai pas mal cogité »

La blessure est donc désormais de l'histoire ancienne pour Jonathan Danty. Il a pourtant craint le pire, à savoir une absence lors de la Coupe du monde, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Pour Midi Olympique , Danty a ainsi confié : « Peur de rater l'intégralité du Tournoi à cause de ma blessure ? J'ai eu même très peur. Dès le départ, je me suis dit que si je ne parvenais pas à revenir dans le Tournoi, ce serait très compliqué de prétendre à une sélection pour le Mondial. Je peux l'avouer : j'ai eu quelques sueurs froides et j'ai pas mal cogité ».

« Au fond de moi, j'avais tout de même cette inquiétude »