Galthié fait une révélation, il a eu peur de «passer pour un c**» avec le XV de France

Thibault Morlain

Alors que le XV de France a déroulé contre l'Angleterre, Jonathan Danty a fait forte impression pour son retour avec les Bleus. Le centre de La Rochelle a signé un incroyable retour. Avant ce Crunch, Fabien Galthié avait d'ailleurs révélé au grand public l'immense détermination de Danty. De quoi donner quelques appréhensions au joueur du XV de France.

Absent lors des premiers matchs du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Jonathan Danty faisait son grand retour dans l'équipe de Fabien Galthié face à l'Angleterre. Et le joueur de La Rochelle était plus motivé que jamais. Le sélectionneur des Bleus avait en effet révélé à propos de Danty : « J'ai croisé Jonathan ce (jeudi) matin. Je lui ai dit que j'étais certain que vous me poseriez une question sur lui. Je lui ai demandé ce que je devais répondre si c'était le cas. Il a répondu : "Il est chaud !" Il a tout dit. (...) Ce matin il m'a dit : "Dit leur que je suis chaud !" ».

« J'essaie d'être le plus transparent possible avec le staff »

Chaud bouillant à l'idée de retrouver le XV de France face à l'Angleterre, Jonathan Danty n'a clairement pas déçu avec une performance très intéressante. Le joueur de La Rochelle ne devait pas se manquer après ce qu'il avait dit à Fabien Galthié. D'ailleurs, à ce propos, Danty a expliqué à Midi Olympique : « En fait, j'essaie d'être le plus transparent possible avec le staff. Lorsque je suis arrivé à Marcoussis, j'avais dit à Fabien que ma reprise contre Castres s'était plutôt bien passée, mais que j'avais été catastrophique contre Brive (rires). Du coup, avant d'annoncer la composition de l'équipe, il m'a demandé si j'étais prêt et si j'avais quelque chose à dire à la presse. En rigolant, je lui ai répondu : "Dis-leur que je suis chaud" ».

« Je ne pensais pas qu'il allait vraiment le faire »