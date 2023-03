«C’est pas du por**, c’est bien pire», la punchline de Boudjellal sur le XV de France

Thibault Morlain

Historiquement, le XV de France n’était pas en réussite à Twickenham face à l’Angleterre. Mais lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont fait voler en éclats tous préjugés. En effet, les hommes de Fabien Galthié ont livré une véritable démonstration face au XV de la Rose. Une large et humiliante victoire (10-53) qui a bien évidemment fait réagir Mourad Boudjellal. Et comme à son habitude, il ne s’est pas privé de lâcher quelques punchlines.

On connait le personnage, Mourad Boudjellal n’a jamais sa langue dans sa poche et est un habitué des sorties piquantes et fracassantes. Forcément, l’ancien patron du RCT a sauté sur l’occasion suite à la déroute de l’Angleterre face au XV de France pour dire ce qu’il avait sur le coeur. Comme beaucoup, il était devant l’humiliation infligée par les Bleus à Twickenham. Maniant alors l’humour pour réagir à cette victoire historique des hommes de Fabien Galthié, il s’est dit alors choqué d’un tel spectacle, qui n’aurait pas dû être visible pas tous…

XV de France : Galthié évite une catastrophe, ça devient une habitude https://t.co/wdeTLCus8c pic.twitter.com/wJNP2Dt3Qo — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« Angleterre-France, on a dépassé les bornes »

Lors de sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport , Mourad Boudjellal est donc revenu sur la démonstration du XV de France à Twickenham face à l’Angleterre. Il a alors lâché : « Il n’y a plus de morale dans ce pays. Les médias ne respectent plus rien. J’ai connu le premier film porno sur Canal+. C’était une révolution et une honte, moi qui suis très moraliste, vous le savez, ça m’a choqué. J’ai connu les premiers films d’horreur : Massacre à la tronçonneuse, c’était terrible. Du sang, des hémoglobines de partout. Mais ce week-end, on a dépassé les bornes. Angleterre-France, on a dépassé les bornes. C’était absolument pas visible par les enfants, c’était pas visible par les personnes sensibles. Comment le CSA, comment la télé française peut laisser passer un tel spectacle à une heure de grande écoute ».

« Rocco, il est dépassé, il n’aurait pas osé faire ça »