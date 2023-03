XV de France : «Il y a un risque», Galthié tire la sonnette d’alarme

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tout juste vainqueur de l’Angleterre à Twickenham, le XV de France bouclera son tournoi des VI Nations ce samedi contre le Pays de Galles. Malgré la victoire étincelante contre les Anglais, Fabien Galthié se méfie d’un possible excès de confiance et a averti ses joueurs.

Le XV de France sort d’un exploit. Après 16 ans sans victoire à Twickenham en match officiel, les Bleus ont étrillé l’Angleterre sur ses terres. Un succès historique pour Fabien Galthié qui n’avait jamais gagné le moindre match à Twickenham depuis sa prise de fonction de sélectionneur. Cette victoire permet surtout au XV de France de rester en course dans ce tournoi des VI Nations.

Le XV de France doit se méfier des Gallois

Mais attention à ne pas se voir trop beaux. Les Bleus affrontent samedi après-midi le Pays de Galles, une rencontre abordable sur le papier mais que l’équipe de France ne doit pas prendre à la légère. Interrogé sur la peur d’un possible excès de confiance, Fabien Galthié a répondu très honnêtement.

«C’est une équipe qui m’a toujours impressionnée»