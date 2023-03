XV de France : Galthié prépare un grand retour, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suspendu contre l'Ecosse et l'Angleterre, Uini Atonio devrait faire son retour avec le XV de France à l'occasion de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations contre le Pays de Galles samedi. Et Grégory Alldritt ne cache pas sa joie de voir le pilier droit faire son grand retour.

Samedi, le XV de France reçoit le Pays de Galles pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Un match crucial qui peut permettre aux Bleus de continuer de rêver à une victoire finale. Pour cela, il faudra battre les Gallois avec le bonus offensif, tout en espérant que l'Angleterre réussisse un exploit en Irlande. Et afin de mettre toutes les chances de leur côté, les Bleus pourront compter sur le retour d'Uini Atonio, suspendu contre l'Écosse et l'Angleterre suite à un mauvais geste en Irlande. Une excellente nouvelle comme le souligne Grégory Alldritt.

«C’est un retour hyper important»

« C’est un retour hyper important au sein de ce groupe et que tout le monde soit sur le pont, pour préparer ce type de match, c’est fondamental. Mais il faut saluer ce qui fait notre force depuis quelques saisons, c’est notre largeur d'effectif, qui lorsque des joueurs manquent à l’appel nous permet d’avoir des garçons qui à l’image de Dorian Aldegheri ou Sipili Falatea prennent la relève avec brio », assure-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama avant d'en rajouter une couche.

«Uini, il apporte toute sa puissance»