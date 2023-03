Après l’Angleterre, le XV de France rêve d'un énorme exploit

Axel Cornic

C’est déjà la fin du Tournoi des 6 Nations qui approche, avec la dernière journée qui opposera le XV de France au Pays de Galles, sur la pelouse du Stade de France. Battus en Irlande, les Bleus ont fait une croix sur un deuxième Grand Chelem consécutif, mais certains n’ont toujours pas abandonné l’espoir de pouvoir repartir avec le titre final !

Non, le XV de France ne réitérera pas l’exploit de 2022. Depuis la déroute subie à l’Aviva Stadium le 11 février dernier (32-19), les hommes de Fabien Galthié savent que leur avenir n’est plus entre leurs mains et qu’il faudra absolument un faux pas de l’Irlande pour espérer quelque chose. Et cet espoir semble être toujours vivant.

«Il est injouable» : La star du XV de France le fait halluciner https://t.co/0Y8evPYIVE pic.twitter.com/ezb64VsdlG — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

« Nous savons que nous avons un Tournoi à bien finir et encore une main sur le trophée »

Présent en conférence de presse ce mardi, Laurent Labit a en effet assuré que le XV de France se battra pour le titre ce samedi, lors de la réception du Pays de Galles au Stade de France. « Nous savons que nous avons un Tournoi à bien finir et encore une main sur le trophée, même si cela ne dépend pas que de nous » a confié le coach des arrières français. « Nous avons un match samedi contre les Gallois (…) C’est un grand plaisir de retrouver le public pour partager avec eux, et nous avons envie de rester sur notre dynamique ».

« Pour gagner le Tournoi, il faudra faire un grand match samedi »