XV de France : Un nouvel ovni arrive, le plan est déjà dévoilé

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Top 14 à seulement 24 ans, Emmanuel Meafou pourrait bien être la prochaine star du XV de France. Né en Nouvelle-Zélande et de nationalité australienne, le deuxième-ligne est arrivé au Stade Toulousain en 2018 et depuis il n’a cessé de gravir les échelons, devenant l’un des joueurs les plus dominants en Europe. Et il pourrait bientôt faire les beaux jours du XV de France...

Il est déjà bien connu par le grand public, qui peut le voir chaque week-end martyriser les défenses de Top 14. Véritable colosse, Emmanuel Meafou est l’une des grandes attractions du championnat français et depuis plusieurs mois une naturalisation est évoquée, avec la possibilité de jouer pour le XV de France.

C’est annoncé, il va «exploser» un énorme record du XV de France https://t.co/6Vd6zqkP2A pic.twitter.com/A3yBvUuIWr — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Meafou, la future star du XV de France ?

De nationalité australienne, mais né en Nouvelle-Zélande de parents samoan, Meafou pourrait bien être l’avenir des Bleus . Le deuxième-ligne du Stade Toulousain a en effet plusieurs fois émis le souhait de rejoindre le giron de la sélection française, alors même que l’Australie l’a appelé plusieurs fois ces derniers mois.

« C’est un joueur intéressant pour l'avenir »

S’il n’est pas encore éligible, Meafou a tout de même été convoqué à Marcoussis en vue de la préparation au dernier match du Tournoi des 6 Nations, qui opposera le XV de France au Pays de Galles. Un processus tout à fait normal, pour Laurent Labit. « C’est un joueur intéressant pour l'avenir et qui entre complètement dans notre méthode d’avoir un groupe de quarante-deux, qui permet de développer des jeunes joueurs et de leur faire découvrir comment cela se passe ici, et pour "Manu", lorsqu’il sera sélectionnable, qu’il ne soit pas perdu, déconnecté de ce que le staff attend de lui » a expliqué l’entraineur des arrières du XV de France, en conférence de presse.

« Nous verrons dans les semaines qui arrivent »