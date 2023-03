XV de France : «Une folle attente», Galthié annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après l'immense victoire à Twickenham (53-10), le XV de France suscite de nouveau une très grande attente à quelques mois de la Coupe du monde. Fabien Galthié en a conscience et se réjouit de cette situation alors que les Bleus affrontent le Pays de Galles samedi pour tenter de décrocher une victoire dans le Tournoi des 6 Nations.

Après un début de Tournoi poussif, le XV de France a rassuré tout le monde en atomisant l'Angleterre 53 à 10. Un succès historique à Twickenham qui donne de grands espoirs à quelques mois de la Coupe du monde alors que les Bleus disputent leur dernier match officiel avant cet échéance, samedi contre le Pays de Galles. Interrogé sur la « folle attente » suscitée par la victoire face aux Anglais, Fabien Galthié semble avoir conscience de que le XV de France sera très attendu.

Une folle attente ? «C'est ce qu'on voulait»

« C'est ce qu'on voulait. En premier, on voulait gagner des matches. Puis gagner des titres. Pour le moment, c'est au singulier (Tournoi 2022). On voulait revenir dans le top 3 mondial. On veut rassembler, fédérer, partager. On ne se projette pas au-delà de ce match même si les joueurs connaissent tout notre calendrier jusqu'au mois d'octobre », lance le sélectionneur des Bleus en conférence de presse avant de se projeter sur le choc contre le Pays de Galles.

«Le match de Twickenham nous a donné beaucoup de satisfaction»