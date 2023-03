Enorme soulagement pour le XV de France avant le Pays de Galles

Thibault Morlain

Le Tournoi des 6 Nations touche à sa fin et pour son dernier match de cette édition 2023, le XV de France accueille le Pays de Galles. Alors que les Bleus peuvent toujours rêver d’un nouveau sacre, il faudra l’emporter face au XV du Poireau. Fabien Galthié va donc devoir trouver la solution pour cela et pour cette rencontre, il va pouvoir compter sur le retour de Uini Atonio .Un gros soulagement pour le vestiaire français.

Ce samedi, le XV de France accueille le Pays de Galles au Stade de France pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations. Après la démonstration face à l’Angleterre, les joueurs de Fabien Galthié auront à coeur de continuer sur leur lancée face au XV du Poireau. Bien évidemment, lors de cette rencontre, les yeux seront rivés vers Dupont, Ntamack ou encore Penaud. Mais un autre joueur sera également très attendu pour cette rencontre entre la France et le Pays de Galles : Uini Atonio. Pilier des Bleus, il avait écopé de 3 semaines de suspension suite à son carton rouge en Irlande. La suspension est purgée et Atonio peut donc rejouer avec le XV de France. De quoi ravir son coéquipier Grégory Aldritt.

« C’est un retour hyper important »

En conférence de presse ce mercredi, Grégory Aldritt s’est confié sur le retour de Uini Atonio avec le XV de France. Et il n’a pas caché son soulagement à ce sujet : « C’est un retour hyper important au sein de ce groupe et que tout le monde soit sur le pont, pour préparer ce type de match, c’est fondamental. Mais il faut saluer ce qui fait notre force depuis quelques saisons, c’est notre largeur d'effectif, qui lorsque des joueurs manquent à l’appel nous permet d’avoir des garçons qui à l’image de Dorian Aldegheri ou Sipili Falatea prennent la relève avec brio ».

« Il apporte toute son expérience à ce XV de France »