Après la démonstration du XV de France, il calme tout le monde

Impressionnant contre l'Angleterre, le XV de France a signé une victoire historique à Twickenham (53-10) et conserve une infime chance de remporter le Tournoi des 6 Nations. Pour cela, il faudra battre le Pays de Galles, tout en espérant un faux pas de l'Irlande face au XV de la Rose. Karim Ghezal reconnaît que cela s'annonce compliqué.

Depuis la défaite contre l'Irlande, le XV de France a dit adieu à ses chances de remporter un deuxième Grand Chelem consécutif. Néanmoins, en atomisant l'Angleterre à Twickenham, les Français conserve un infime espoir de remporter le Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, il faudra que le XV de la Rose réalise l'exploit de s'imposer en Irlande, tandis que les Bleus devront impérativement obtenir une victoire bonifiée face au Pays de Galles. Entraîneur de la conquête Karim Ghezal s'attend d'ailleurs à un match très compliqué.

«Le match contre les Gallois sera difficile»

« On se prépare et on va essayer. Le match contre les Gallois sera difficile. Vous verrez samedi ça sera un match costaud et on aura besoin de tous nos joueurs. Chaque rencontre est différente, chaque scénario aussi. C'est aussi pour ça que nous travaillons depuis 34 matchs : pour se préparer aux différents scénarios. Nous serons prêts », confie-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama . Néanmoins, quoiqu'il arrive samedi, Karim Ghezal assure que le XV de France est dans les temps par rapport la feuille de route fixée par Fabien Galthié.

«L'objectif est d'aller chercher une victoire de plus»