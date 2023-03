Licencié par le XV de France, il révèle d’énormes regrets

La rédaction

Il est le manager le plus sacré du rugby français et pourtant il a échoué avec le XV de France. Nommé sélectionneur des Bleus entre février 2016 et décembre 2017, Guy Novès est revenu dans le podcast Poulain Raffûte sur une période qu’il a du mal à accepter, même six ans plus tard.

Le 27 décembre 2017, Bernard Laporte, alors président de la Fédération française de rugby, annonçait le limogeage de Guy Novès et de son staff. Les mauvais résultats du XV de France ont causé le renvoi de l’entraîneur emblématique du Stade toulousain. Une première historique pour la sélection puisque jamais un manager n’avait été limogé jusqu’alors en cours de mandat. Une période qui résonne comme un échec retentissant pour Guy Novès, qui après 22 ans passés sur le banc du Stade toulousain, s’était essayé à la sélection nationale, en vain.

« J’aurais aimé terminer en me battant »

Pour le podcast Poulain Raffûte , Guy Novès s’est livré concernant son passage à la tête du XV de France. Une période qu’il a du mal à oublier : « Vous savez tous que je n'ai pas pu réaliser ce qui m'avait été proposé. Donc ça reste une fin de carrière que je n'ai pas souhaitée. J'aurais aimé terminer en perdant, en gagnant, mais en me battant sur le terrain a confié l’homme de 69 ans. Finalement, on termine avec un goût d'inachevé. On se demande si on n'aurait pas pu faire autrement, en travaillant 4 ans, consécutivement » .

Un échec cuisant

Dix fois Champion de France et, quatre fois champion d'Europe avec le Stade toulousain, il n'est pas surprenant que la question de la gestion du XV de France se soit posée dans la carrière de Guy Novès. En 2011, la FFR lui a alors proposé de prendre les rênes de la sélection. Chose qu'il avait refusé pour poursuivre encore à Toulouse. Durant le mandat de Guy Novès entre 2016 et 2017, le XV de France n’avait remporté que 7 des 21 matchs joués. Sans doute le plus gros échec de la carrière de cette légende du rugby français.