L'annonce du XV de France, le Pays de Galles peut s'inquiéter

Avec sa défaite face à l’Irlande lors de la deuxième journée, le XV de France ne peut plus viser le Grand Chelem. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié ont encore une infime chance de remporter le Tournoi des 6 Nations en cas de large victoire face au Pays de Galles, ce samedi !

Ce n’est pas fini. Après un mois de compétition, l’épilogue du Tournoi des 6 Nations approche avec la dernière journée qui se jouera ce samedi 18 mars. Des chocs à tous les étages, avec le XV de France qui va notamment accueillir le Pays de Galles, tandis que l’Irlande tentera d’accrocher le quatrième Grand Chelem de son histoire face à l’Angleterre.

« On est tous conscient de ce que l’on doit faire pour éventuellement reprendre cette première place »

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, Grégory Alldritt s’est exprimé au sujet de ce dernier match face au Pays de Galles, assurant que l’objectif du XV de France est toujours une victoire dans le Tournoi. « Il faut gagner ce match et pour ça, on veut remettre la même intensité » a expliqué le troisième-ligne français. « Oui, on est tous conscient de ce que l’on doit faire pour éventuellement reprendre cette première place, mais on se concentre d’abord sur la victoire et on fera les comptes après ».

« Je n’étais pas vraiment content de mes deux premières prestations et je l’avais assumé »