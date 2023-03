XV de France : Dupont comparé à une star des All Blacks, le Pays de Galles tremble

Thibault Morlain

Si le XV de France n’a pas son destin entre ses mains pour remporter le Tournoi des 6 Nations, il faudra toutefois l’emporter face au Pays de Galles pour y croire. Et pour cela, les Bleus pourront bien évidemment compter sur Antoine Dupont, en grande forme actuellement comme il a pu le montrer face à l’Angleterre. Une menace identifiée par le XV de Poireau qui se méfie de la star du XV de France.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont n’en finit plus d’impressionner. Souvent à l’origine d’actions de folie, le demi de mêlée des Bleus tire le groupe de Fabien Galthié vers le haut. Ça a été le cas face à l’Angleterre et il faudra répéter cela contre le Pays de Galles pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations. Forcément, chez les Gallois, il faudra tenter de contenir Dupont, mais cela ne s’annonce pas simple. D’ailleurs, au sein du XV du Poireau, on ne peut que s’incliner devant la star du XV de France, qui a d’ailleurs été comparée à une légende de la Nouvelle-Zélande : Dan Carter.

Dupont comparé à Carter

Rapporté par Quinze Mondial , Alex King, entraîneur adjoint du Pays de Galles, s’est ainsi totalement enflammé pour Antoine Dupont. Il a alors fait le parallèle avec Dan Carter, lâchant : « Dupont est probablement le plus en forme de tous les demis de mêlée que j'ai pu voir. Sa faculté de switcher de la défense à l'attaque est vraiment sensationnelle (...) Il a une force qu'on ne soupçonnerait pas et a cette capacité à se sortir de situations dans lesquelles on croit l'avoir enfermé. D'un coup, il sort une passe après contact et les Bleus avancent. Il est assez remarquable et l'étendue de ses talents est phénoménale. Et je suppose que Dan Carter, à son apogée avec les All Blacks, avait les mêmes influences sur le jeu. Dupont est un joueur qui semble être au top de son niveau de jeu. J'ai parlé à quelques amis qui étaient à Twickenham le week-end dernier et qui ont dit que c'était un réel plaisir de le regarder ».

« C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane »