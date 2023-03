XV de France : Après la raclée de Twickenham, Galthié vise un autre exploit

La rédaction

Samedi 15 mars, le XV de France affronte le Pays de Galles pour tenter d'espérer une victoire dans le Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, il faudrait que l'Angleterre aille battre l'Irlande dans son antre de l'Aviva Stadium. Si l'Irlande se rapproche de son premier Grand Chelem depuis 2018, rien n'est encore perdu pour la France qui aurait tout de même quasiment une chance sur deux de remporter le Tournoi, au vu des précédents lauréats.

Et si le 15 mars prochain se passait l'impensable ? L'Angleterre, en totale reconstruction qui irait battre une Irlande qui marche sur l'eau chez elle ? Si ce cas de figure se déroule, il faut tout de même que le XV de France batte au stade de France le Pays de Galles. Mais c'est une option qui n'est pas si inenvisageable puisque depuis l'arrivée de l'Italie dans le tournoi, en 2000, 11 des 23 vainqueurs du tournoi des 6 Nations ont réussi à remporter le tournoi en ayant perdu un match.

France et Irlande, d'un cheveu

La régularité est ce qui est le plus dur, dans le sport de haut niveau. Dans le tournoi des 6 Nations, de nombreuse équipes ont réussi à remporter le tournoi en ayant perdu un match. En 2007, le XV de France avait réussi à remporter le tournoi des 6 Nations après avoir perdu le quatrième match du tournoi, face à l’Angleterre (18-26). L’Irlande avait également perdu son match face aux Français et étaient en course pour la victoire finale. Victoire qui est revenue à la France d’un cheveu, puisque ça s'est joué à la différence de points, +69 pour les Bleus, +65 pourle XV du Trèfle. Même cas de figure en 2015 avec l'Irlande qui a remporté le tournoi malgré une défaite grâce à la différence de points de +63 contre +57 pour l'Angleterre et +53 pour le Pays de Galles, tous les trois n'ayant perdu qu'une seule fois cette année-là.

Pays de Galles 2013 et Angleterre 2020, la remontada

Concernant les équipes vainqueurs du tournoi mais deuxième avant le dernier match, les plus marquants sont le Pays de Galles en 2013 et l'Angleterre en 2020. Concernant les Gallois, une défaite en ouverture face à l'Irlande (22-30) puis trois victoires d'affilées avant le dernier match face aux Anglais. L'Angleterre n'avait alors perdu aucun match, et le Pays de Galles était condamné à l'exploit : battre l'Angleterre avec 15 points d'écart. Exploit réalisé avec brio puisque le XV du Poireau a écrasé celui de la Rose au Millennium Stadium de Cardiff (30-3). Pour l'Angleterre en 2020, le mano-à-mano avec la France s'est aussi réglé lors du dernier match. Arrivées toutes les deux avec une défaite lors du dernier match, tout allait se jouer à la différence de points. La France accusait seulement une différence négative de 2 points face aux Anglais, mais le XV de la Rose a facilement disposé de l'Italie (34-5), tandis que la France s'était heurtée face à l'Irlande malgré une victoire (35-27).