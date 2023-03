6 Nations : A Twickenham, Thomas Ramos a éteint le débat 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Samedi dernier, sur la pelouse de Twickenham, Thomas Ramos a réalisé un match parfait. Surement sa prestation la plus aboutie sous le maillot bleu. Une prestation complète qui le propulse comme favori pour l’arrière des Bleus durant le Mondial.

Les débats ont été nombreux pour ce poste d’arrière des Bleus. Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le numéro 15 du XV de France a tour à tour était sur le dos de Brice Dulin, d’Anthony Bouthier, de Max Spring ou de Melvyn Jaminet. Il est même souvent passé sous le nez de Thomas Ramos, qui en a trop longtemps été le remplaçant idéal. Mais le gamin de Mazamet a du caractère et sérieux appétit pour la compétition. En voyant Melvyn Jaminet signer au Stade Toulousain, il a laissé venir la concurrence directe dans son jardin, pour mieux exploiter ensuite les moindres failles. Serial buteur, génial relanceur, et maître à jouer si besoin, Thomas Ramos a tous les atouts dans sa manche. Et il a mis cartes sur table samedi dernier à Twickenham.

Une prestation XXL à Twickenham

De son récital londonien, on pourra peut-être lui reprocher une défense un peu légère sur l’essai de Steward, ou un kicking-game perdu en première période. Mais sur le reste, c’était du grand art. C’était du grand Ramos. Impeccable face aux perches – on lui passe la dernière transformation –, impérial sous les ballons hauts, excellents pour remettre son équipe dans l’avancée, et finisseur au bout d’une action de 80 mètres dès la 2e minute de jeu, Thomas Ramos nous a régalé. Il a été rassurant là où les supporters français l’attendaient, et excellents là où les Anglais le redoutaient. Un mélange de rigueur et d’audace qui font de lui un joueur à part. Peut-être l’un des meilleurs arrières de la planète actuellement.

En avance sur Jaminet