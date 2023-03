XV de France : Titulaire à Twickenham, hors groupe ce week-end

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dorian Aldegheri n’enchaînera pas une deuxième titularisation consécutive avec les Bleus. Le pilier toulousain, pourtant excellent face à l’Angleterre, a été libéré par le staff. Il n’est pas dans le groupe qui jouera contre le Pays de Galles.

« Doudou » n’aura pas fait long feu à Marcoussis. Appelé en urgence suite aux suspensions de Uini Atonio et Mohamed Haouas pour assurer en mêlée face à l’Angleterre, Dorian Aldegheri a fait le job. Et même un bon job car il a fait souffrir Genge en mêlée fermée et à globalement réalisé un bon match. Le Toulousain a pleinement assumé son rôle de pompier de service. Mais la concurrence est rude au poste de pilier droit. Et le retour de Uini Atonio redistribue les cartes et dessine une nouvelle hiérarchie. Le Rochelais reste le numéro 1 et devrait retrouver sa place de titulaire. Et le Bordelais Sipili Falatea son rôle de remplaçant. Ainsi, pas de place pour Dorian Aldegheri, qui se retrouve presque injustement renvoyé dans son club.

Lavault, Meafou et Lebel à la maison

Au total, comme à son habitude, l’encadrement du XV de France a dévoilé une liste de 14 joueurs qui sont donc libérés et retournent dans leur club. Parmi eux également, le Rochelais Thomas Lavault, qui avait été choisi en deuxième-ligne finisseur en Italie. Cette fois, malgré la blessure de Paul Willemse, le Rochelais ne sera pas sur la feuille de match. Bastien Chalureau en revanche reste à Marcoussis. A noter aussi que le pilier d’Oyonnax Thomas Laclayat reste dans le groupe, de même que les Rochelais Antoine Hastoy et Yoan Tanga.

La liste des 14 joueurs libérés

Dorian Aldegheri (Toulouse), Paul Boudehent (La Rochelle), Clément Castets (Stade Français), Baptiste Héguy (Bayonne), Thomas Lavault (La Rochelle), Emmanuel Meafou (Toulouse), Bastien Vergnes-Taillefer (Bordeaux), Sacha Zegueur (Pau), Léo Berdeu (Lyon), Anthony Bouthier (Montpellier), Thomas Darmon (Montpellier), Matthis Lebel (Toulouse), Enzo Reybier (Oyonnax).