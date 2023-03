France – Pays de Galles : Les Bleus finissent en beauté

La rédaction

Malgré une première mi-temps équilibrée, le XV de France s’est largement imposé, avec le bonus offensif, contre le Pays de Galles (41-28) lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. Tous les regards sont désormais tournés vers l’Irlande qui reçoit l’Angleterre.

Contrat rempli pour les hommes de Fabien Galthié. Après la démonstration de Twickenham contre les Anglais la semaine dernière, les Bleus ont confirmé en s’imposant contre le Pays de Galles au Stade de France. Une victoire 41 à 28, et surtout un bonus offensif acquis dès la 48ème minute de jeu par le XV de France grâce à aux essais de Gaël Fickou, Damian Penaud (doublé), Jonathan Danty et Uini Atonio (son 1er en Bleu pour sa 50ème sélection).

26ème essai de Damian Penaud

Durant les dix premières minutes du match pourtant, la situation était tendue pour les Bleus . Les joueurs Gallois n’avaient plus la tête aux contrats et aux primes qui ont pollué leur concentration durant le Tournoi. Loin du mouvement social initié contre leur fédération, les hommes de Warren Gatland avaient choisi de démarrer fort. Dan Biggar jouant toutes les pénalités en touche pour finalement s’offrir un premier essai dès la 7ème minute de jeu. Un mauvais moment à passer pour l’équipe de France qui a ensuite très rapidement répondu avec un essai de Damien Penaud concluant une action collective initié par une percée de Romain Ntamack. La première mi-temps a été plutôt équilibré dans l’ensemble, mais la France était déjà en tête à la pause. Le début de deuxième période allait confirmer l’élan des Bleus et la fatigue des Gallois. Après les essais d’Atonio et Fickou, le « planchot » affichait une avance de 24 points (34-7) pour les coéquipiers d’Antoine Dupont. La suite a été plus compliqué avec un enchaînement d’essais gallois, mais aussi le 26ème essai de Damian Penaud qui égale ainsi le nombre d’essais de Philippe Bernat-Salles avec le XV de France. Autre record, celui de Thomas Ramos qui, en réalisant un 6/6 au pied, a terminé le Tournoi avec 84 points inscrits, dépassant donc la marque de Gérald Merceron, meilleur réalisateur français jusqu’à aujourd’hui.

