Galthié a fait renaitre le XV de France, il avait tout prévu

Axel Cornic

L’arrivée en 2019 de Fabien Galthié a coïncidé avec un sursaut du XV de France, après une décennie très compliquée. Le sélectionneur a su mener son équipe jusqu’aux sommets et les a mêmes tutoyés pendant quelques instants avec une première place au classement World Rugby à l’automne dernier, rapidement laissée à l’Irlande. Une histoire qui semble être liée à tout un projet né bien des années auparavant...

Après avoir mené le XV de France entre la fin des années ‘90 et le début des années 2000, Fabien Galthié continue son travail plus de vingt ans après, cette fois dans un autre rôle. L’ancien capitaine des Bleus en est en effet le sélectionneur depuis 2019 et le moins que l’on puisse dire c’est que le succès est total, puisque la France est l’une des toutes meilleures équipes au monde.

Le XV de France tient «une machine de guerre» https://t.co/CXcYCNoA0b pic.twitter.com/QEB9CeH6oE — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

« Il a mis à exécution un plan qu’il avait en tête depuis déjà un certain temps »

Au micro de France Télévision, Mathieu Lartot a suivi le parcours du XV de France ces dernières années avec des mauvaises périodes, mais surtout la renaissance avec Galthié. « Je l’ai fréquenté pendant 14 ans à France Télévisions, on a commenté ensemble pendant plus d’une décennie le XV de France, on passait tous nos week-ends ensemble, j’ai même écrit son autobiographie » a expliqué la voix du rugby sur le service public, dans un entretien accordé au Parisien . « Il a mis à exécution un plan qu’il avait en tête depuis déjà un certain temps ».

« Toutes les conditions sont remplies à six mois de la Coupe du monde »